« Les Invisibles » du 30 août : vos épisodes ce soir sur France 2

« Les Invisibles » du 30 août 2023 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 continue les rediffusions la saison 1 de la série policière « Les Invisibles ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 5 et 6.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première replay et streaming vidéo sur France.TV







« Les Invisibles » du 30 août 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 5 « Roméo et Juliette » : La brigade des Invisibles se retrouve devant une étrange scène de crime, non loin de l’ancienne Malterie Motte-Cordonnier : deux corps enlacés, coulés dans du béton. Impossible de les identifier. Marijo les surnomme Roméo et Juliette. Comme seuls indices : une empreinte de pneu et des traces de peinture. Selon la légiste, chacune des victimes a reçu une balle dans le dos. Alors que Duchesse rejoint sa famille pour assister au mariage de sa cousine Laeticia, Darius tente de venir en aide à sa sœur Leïla, qui ne semble pas voir le piège, tendu par Chistera.

Épisode 6 « Blanche » : Le cadavre d’une femme, atrocement mutilé, est découvert par des éboueurs dans une ruelle. La scène de crime choque les membres de la brigade des Invisibles. Cette dernière surnomme la victime Blanche. Selon la médecin légiste, le décès est dû à 18 perforations avec une lame de 22 cm très bien aiguisée et, par conséquent, à des hémorragies internes. C’est clairement l’œuvre d’un psychopathe. Vincent Hamel, un jeune homme atteint de troubles psychiques et en proie à des visions cauchemardesques, se confie à son psychiatre : il s’accuse d’un meurtre atroce.



Interprètes et personnages

Guillaume Cramoisan (commandant Darius), Nathalie Cerda (Marijo), Deborah Krey (Duchesse), Quentin Faure (Ben), Cécile Rebboah (Angie) Elodie Hesme, Benjamin Egner, Edouard Montoute, Laurence Côte, Jérémy Covillault, Virginie Caliari….

« Les Invisibles » : rappel de la présentation de la série

Darius, vif, passionné, un brin magouilleur est le boss des « Invisibles », une brigade à la marge qui gère des enquêtes sur les corps sans identité, sans histoire, sans passé…

Son obsession ? Leur redonner une dignité, une humanité afin que les familles puissent faire leur deuil.

Son équipe ? Marijo, gouailleuse au grand cœur, clop au bec toujours à râler ; Ben, ancien champion de boxe, gros nounours aux poings sensibles ; Duchesse, petite bourgeoise de 25 ans, brillante mais peu habituée au terrain et Angie qui reconstitue les corps avec un peps malicieux.

Leur mission ? Identifier les corps avant qu’ils ne finissent à la fosse commune pour arrêter les meurtriers avant qu’ils ne s’en sortent. Un corps calciné, une mariée emportée par les flots, des morceaux de corps à travers la ville, des ossements d’adolescent emmurés … les voilà mandatés pour reconstituer une vie, une destinée et rendre la justice.