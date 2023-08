« Hudson & Rex » du 6 août 2023 : vos épisodes inédits ce soir (saison 4)

« Hudson & Rex » du dimanche 6 août 2023 – France 3 poursuit la diffusion de la saison 4 votre série « Hudson & Rex » ce dimanche soir, avec au programme pas moins de quatre épisodes inédits à la suite.







A découvrir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV.







Dans « Hudson & Rex » l’inspecteur Charlie Hudson est spécialisé dans les affaires criminelles. Son partenaire, Rex, est un berger allemand au flair et à l’ouïe irréprochables.

« Hudson & Rex » du dimanche 6 août 2023

Episode 9 : Double maléfique (Impawster Syndrome)

Après le braquage d’un fourgon blindé, Hudson et son équipe mènent l’enquête. Le principal suspect devient très vite leur collègue Jesse Mills ! Personne ne veut y croire, mais les preuves s’accumulent, y compris des vidéos montrant clairement son visage. Le Commandant Donovan est au pied du mur et n’a d’autre choix que d’arrêter Jesse…



Episode 10 : Un café d’exception (Blood and Diamonds)

Un employé d’une société d’importation de café est retrouvé mort dans un entrepôt, près d’un sac de café éventré. Hudson et son équipe trouvent un diamant brut à l’intérieur du sac. La directrice adjointe de la police fait intervenir son informateur, Otto Hart, qui travaille dans le garage automobile du propriétaire de l’entreprise d’importation de café, qu’elle soupçonne fortement d’être à la tête du trafic…

Episode 11 : La nuit des héros (Capital Punishment)

Charlie et Rex reçoivent un prix rendant honneur aux héros canadiens. Ils y rencontrent un policier ayant démantelé un groupe extrémiste, les Tartans Noirs, ainsi qu’un journaliste ayant écrit des articles très documentés sur leurs agissements. Au cours de la cérémonie, les services du Renseignement détectent une menace terroriste…

Episode 12 : Seuls au monde (No Man is an Island)

Les habitants de l’île d’Avalon, au large de Terre-Neuve, doivent être relocalisés moyennant une compensation financière. Mais l’opération risque d’être bloquée à cause de l’un des habitants, Henry Ward, qui s’apprête à voter contre le projet. Berger de son état, il se fait tirer dessus alors qu’il s’occupe de ses moutons. Hudson, Sarah et Rex sont dépêchés sur place pour mener l’enquête…

« Hudson & Rex » mènent l’enquête ce soir dès 21h10 sur France 3.