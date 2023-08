Capital du 6 août 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 6 août 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Palavas / Annecy : le grand business des vacances au bord de l’eau ».







A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 6 août 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Palavas-les-Flots face à Annecy, c’est un match entre deux destinations stars qui chaque été se battent pour attirer les touristes au bord de l’eau.

Palavas : belles recettes et sable chaud

D’un côté, il y a Palavas-les-Flots (Hérault), à seulement quinze kilomètres de Montpellier : la star des vacances populaires ! Trois millions de touristes s’y pressent chaque été, attirés par son immense plage, son port typique et surtout ses petits prix. C’est l’atout maître de la ville : des logements abordables et des boutiques à prix cassés. En moyenne, les touristes y dépensent un peu plus de quarante euros par jour ! Nous allons découvrir le savoir-faire des commerçants pour faire craquer les familles au budget serré. Emplacements stratégiques, articles soigneusement sélectionnés, quels sont les atouts indispensables pour réaliser une bonne saison. Et du côté de la municipalité, on dépense des sommes folles pour attirer de nouveaux touristes… et les conserver. Enquête sur le business de la reine des stations bon marché.



Lac d’Annecy : l’or bleu des Alpes

À Annecy (Haute-Savoie), c’est un autre joyau naturel qui attire les foules : un lac immense, posé au milieu des Alpes. Cet atout touristique unique draine également trois millions de touristes chaque été. Mais cette destination chic et nature est confrontée à un dilemme : exploiter à fond son potentiel touristique tout en préservant cette pépite naturelle. D’un côté, il y a les commerçants installés sur les bords du lac comme les loueurs de bateaux sans permis, de pédalos ou encore les croisiéristes. Ils ont investi des centaines de milliers d’euros dans leurs infrastructures et doivent à tout prix les rentabiliser. Tous se disputent un pactole de deux-cents millions d’euros. De l’autre, la mairie contrôle chaque business et impose des règles très strictes pour préserver le lac. Alors comment faire des affaires malgré ces contraintes ? La destination attire aussi des touristes fortunés, qui peuvent s’offrir des nuitées dans les palaces cinq étoiles. Plongée dans les eaux ultra-rentables du lac d’Annecy.

Capital du 6 août 2023, extrait vidéo

Un match, deux destinations ! D'un côté, Palavas-les-Flots, avec son immense plage, son port typique et surtout ses petits prix. Et de l’autre, Annecy avec son lac immense, posé au milieu des Alpes. Qui attirera le plus de touristes cet été ? 📺 #Capital, dimanche à 21:10 sur M6 pic.twitter.com/MeBgPJNItm — Capital (@CapitalM6) August 4, 2023

« Palavas / Annecy : le grand business des vacances au bord de l’eau », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.