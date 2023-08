Ici tout commence du 30 août : Hortense prête à se dénoncer (résumé + vidéo épisode 741 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 30 août, résumé et vidéo extrait épisode 741 – Hortense est en mauvaise posture avec le chef Leroy dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, elle vient lui présenter ses excuses après les insultes qu’il a surpris la veille…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 30 août 2023 – résumé de l’épisode 741

Hortense vient dans le bureau du directeur. Elle veut se dénoncer pour sa tricherie lors du concours d’entrée, mais Teyssier n’est pas encore arrivé. Clotilde pense que c’est une mauvaise idée et qu’il vaut mieux ne rien dire ! Mais quand Teyssier, il voit à leurs têtes que quelque chose cloche… Hortense lui annonce qu’elle a quelque chose à lui dire, Clotilde lui coupe la parole…

Contre toute attente, l’avenir de Maya et Léonard s’éclaircit ! Une seconde chance s’offre à eux. Et à l’hôpital, Enzo tente de conquérir le cœur de Vic.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Leroy a un coup de coeur pour… (vidéo épisode du 1er septembre)

Ici tout commence du 30 août 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1