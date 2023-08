Ici tout commence du 9 août : Charlène et Louis en cavale (résumé + vidéo épisode 726)

Publicité





Charlène et Louis partent en cavale ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Louis voulait se rendre aux gendarmes mais Charlène l'en a dissuadé…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 9 août 2023 – résumé de l’épisode 726

Teyssier est mort d’inquiétude pour Charlène, qui a disparu avec Louis. Axel et Théo sont eux aussi inquiets mais ils espèrent que Charlène va réagir à temps… Emmanuel hésite à appeler la police.

Pendant ce temps là, Louis et Charlène ont passé la nuit à Narbonne. Charlène a tout prévu, elle expose son plan à Louis : ils vont rejoindre Barcelone pour y prendre un avion en direction du Mexique ou de l’Argentine. Ils vont se faire oublier quelques temps et après ils ouvriront un grand restaurant !

De son côté, Maya ne veut pas se faire de faux espoirs. Et de retour au bureau, Laëtitia tourne en rond.



Ici tout commence du 9 août 2023 – vidéo premières minutes

