Ici tout commence spoiler : Mehdi sous le choc en découvrant que... (vidéo épisode du 11 août)

Ici tout commence spoiler – Le retour de lune de miel ne s’annonce pas joyeux pour Hortense et Mehdi dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Mehdi va découvrir qu’Hortense le trompe… avec Souleymane !

Mehdi cherche un appartement pour s’installer avec Hortense mais il sent que sa femme est ailleurs et pas investie dans le projet.





Mehdi interroge Hortense, qui lui assure qu’elle a très envie de vivre avec lui. Elle s’en va et oublie son téléphone… Hortense reçoit un sms de Souleymane. Mehdi le lit et il est sous le choc. Souleymane lui dit qu’ils ont la coloc pour eux en fin d’après-midi et qu’il a hâte…

Hortense trompe-t-elle Mehdi ? Ou les apparences sont-elles trompeuses ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 728 du 11 août 2023, Mehdi découvre qu’Hortense le trompe



