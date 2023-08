Un si grand soleil spoiler : la grosse erreur de Virgile (VIDÉO épisode du 11 août)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Entre Virgile et Alix, ça partait d’une histoire sans le lendemain et finalement ces deux là ne se quittent plus dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Mais dans quelques jours, Virgile va faire une grosse erreur…

En effet, il va se moquer d’un livre d’art qu’Alix est entrain de regarder. Sauf qu’il s’agit d’un cadeau d’anniversaire de Claudine !











Publicité





Virgile réalise qu’il a complètement oublié l’anniversaire d’Alix… Celle-ci est vexée, même si elle fait mine que ce n’est pas grave puisqu’ils ne sont pas vraiment en couple. Virgile est gêné et s’en veut, il aurait voulu lui faire plaisir !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Virgile parle à Nathalie (VIDÉO épisode du 10 août)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1215 du 11 août 2023 : Virgile vexe Alix



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.