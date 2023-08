Ici tout commence spoiler : Teyssier s'attaque à... (vidéo épisode du 4 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Le concours d’entrée passé, les cours vont pouvoir commencer à l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais avec la reprise de sa maladie, on peut dire qu’Emmanuel est plus tendu que jamais !

Dans quelques jours, Teyssier va humilier un élève de 1ère année en plein cours, à tel point que le chef Leroy va devoir intervenir…











Alors que l’ensemble des 1ère année regarde le cours magistral de Teyssier et qu’Antoine filme, Souleymane a été désigné pour cuisiner aux côtés du chef. Mais quand Souleymane ose demander à Teyssier de goûter sa préparation, il s’emporte et l’humilie devant tout le monde ! Antoine prend la défense de son fils et Leroy décide d’intervenir pour calmer le jeu…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 744 du 4 septembre 2023, Teyssier humilie Souleymane



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

