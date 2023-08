Ici tout commence spoiler : Teyssier et Anaïs, le clash ! (vidéo épisode du 1er septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Anaïs et le chef Teyssier dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, un clash va éclater entre eux !

En cause, la rumeur qui circule sur eux à l’institut et ce qu’Emmanuel a dit à Salomé pour la recadrer…











Anaïs est en colère contre Teyssier, elle aurait préféré qu’il parle de son mensonge avant de le dire à Salomé, histoire qu’elle ne se retrouve pas devant le fait accompli ! Résultat, comme Teyssier a dit à Salomé qu’ils préparaient un menu pour son anniversaire de mariage avec Constance, Salomé a proposé son aide à Anaïs, qui ne voyait pas comment refuser…

Teyssier envoie balader Anaïs et la remet à sa place quand elle l’interroge sur son cours inaugural pour les élèves de 1ère année.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 743 du 1er septembre 2023, clash entre Teyssier et Anaïs



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v