Ici tout commence spoiler : Enzo fait son retour à l'institut mais... (vidéo épisode du 31 août)

Ici tout commence spoiler – Enzo va faire son grand retour à l’institut dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, c’est debout sur ses jambes, mais avec des béquilles qu’Enzo revient à l’institut !

Mais on ne peut pas dire qu’on lui réserve un accueil digne de ce nom !











En effet, Enzo n’a pas de nouvelle de Vic et elle ne répond pas au téléphone… Enzo tombe sur Tom et Billie, qui sont froids et écourtent pour aller s’occuper du potager pendant que Souleymane est pris par le concours !

Enzo est déçu… Mais ses amis ne lui prépareraient-ils pas une surprise ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 742 du 31 août 2023, Enzo de retour



