« La disparue du lac noir » : vos épisodes ce soir sur France 3 (27 août 2023)

« La disparue du lac noir » au programme TV du dimanche 27 août 2023 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « La disparue du lac noir ». Au programme, les quatre derniers épisodes inédits à la suite !





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







La disparue du lac noir – le synopsis

Après des années passées à Milan, l’inspectrice Eva Cantini, femme forte qui s’est spécialisée dans les féminicides, retourne chez elle, à Lagonero, pour aider sa sœur qui élève seule son fils. Dès son arrivée dans ce commissariat où il n’y a que des hommes, elle entend un père signaler que sa fille de 26 ans n’a pas donné signe de vie depuis la veille au soir. L’instinct et l’expérience d’Eva lui disent que la belle Gioia n’a pas simplement pris la fuite. Seule contre tous, puis épaulée par la procureure Giuditta Doria, le médecin légiste Anita Mancuso et son collègue, l’inspecteur Marco Corvi, Eva va mener l’enquête sur cette disparition, qui révèle un peu plus, s’il en était besoin, les préjugés et les violences dont sont victimes les femmes.

Vos épisodes du 27 août 2023

Épisode 5

Prise de remords par rapport à son comportement lors de l’interrogatoire, Eva demande conseil à Giuditta. L’affaire prend un tout autre tournant grâce à un nouvel élément. Giuditta prend une décision lourde de conséquences personnelles pour le bien de l’enquête. Eva a une confrontation difficile avec son père. Rachele, toujours loin de chez elle, espionne un homme mystérieux.



Épisode 6

Anita découvre un nouvel indice faisant avancer l’enquête : de la peinture jaune sous les ongles de Gioia. Eva est forcée de demander de l’aide à Giuditta, qui va alors parler à Lurini. Rachele se confronte à Edoardo, le père de Matteo. Eva et Marco se rapprochent un peu plus au cours de l’enquête.

Épisode 7

La police est sur la piste du dernier suspect, Paolo Bonsini, jusqu’à une découverte choquante. Un épisode de violence a des conséquences sur la relation entre Eva et Marco. Eva se réfugie chez son père, tandis que Marco décide de quitter Lagonero. Edoardo se pose des questions au sujet de Matteo.

Épisode 8

Anita révèle de nouvelles informations sur Paolo Bonsini, tandis que les actions de Giuditta provoquent la colère de Lurini. Eva découvre la vérité sur la mort de Gioia, se retrouvant ainsi en danger.

La disparue du lac noir, les interprètes

Avec Cristiana Capotondi (Eva Cantini), Matteo Martari (Marco Corvi), Lucrezia Lante Della Rovere (Giuditta Doria), Margherita Laterza (Anita Mancuso), Giulia Arena (Gioia Scuderi), Elena Radonicich (Sofia Scuderi), Paolo Sassanelli (Claudio Scuderi), Fausto Maria Sciarappa (Ignazio Lurini), Gigio Alberti (Sergio Cantini), Benedetta Cimatti (Rachele Cantini)…

VIDÉO La disparue du lac noir, la bande-annonce

🔍 Une inspectrice spécialisée dans les féminicides se retrouve confrontée à la disparition inquiétante d'une jeune fille… « 𝗟𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗮𝗿𝘂𝗲 𝗱𝘂 𝗹𝗮𝗰 𝗻𝗼𝗶𝗿 », c'est dimanche à partir de 21.10 ! pic.twitter.com/9RfBDQd7zb — France 3 (@France3tv) August 18, 2023