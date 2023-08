« La photo parfaite » du 30 août : nouveau numéro ce soir sur M6

Publicité





« La photo parfaite » du 30 août 2023 – Ce mercredi soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour un second numéro de sa nouvelle émission « La photo parfaite ». Malgré une audience catastrophique la semaine dernière, la chaîne continue de diffuser son grand concours de photographie avec des célébrités. Cette émission de divertissement inédite promet de célébrer l’art de la photographie sous toutes ses formes.





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







Publicité





« La photo parfaite » du 30 août 2023, présentation

Ce concours de photographie met en compétition des célébrités, toutes issues d’univers différents : la mannequin et animatrice télé Adriana Karembeu, le rappeur Black M, la danseuse et chorégraphe Denitsa Ikonomova, le comédien Antoine Duléry, la championne de tennis Alizé Lim et enfin le chef étoilé Michel Sarran. Ils ont l’habitude d’être devant l’objectif mais, cette fois, ils vont devoir passer derrière. Nos célébrités aiment la photo mais ne sont pas des professionnels. Ils en prennent avec leur portable comme tout le monde mais, pour cette émission, ils vont se confronter à des épreuves audacieuses et stimulantes faisant appel à leur créativité et à leur sens artistique.

Guidés par des experts de renom dans le domaine de la photographie, ces célébrités devront se surpasser pour reproduire les plus belles photos lors de shooting aux univers aussi variés qu’inattendus : photo animalière, portrait croisé, photo de rue, nue artistique, photo de mariage ou sportive. Au fil des épreuves, nos célébrités seront départagées par un jury composé de deux experts de la photo : Aline Deschamps et Renaud Corlouër. À l’issue de cette compétition, une célébrité remportera la somme de 10.000 euros pour l’association de son choix et la chance de voir sa photo publiée dans un magazine de renom.



Publicité





Qui sera sacré meilleur photographe ? Qui réalisera la photo parfaite ?

Vidéo extrait du 30 août 2023

On termine avec des images de ce qui vous attend ce soir.

"Ça a craqué !"

En pleine épreuve photo de mariage, son pantalon de costume craque soudainement 😂#LaPhotoParfaite, présenté par @Steph_Rotenberg, mercredi à 21:10 pic.twitter.com/NHNmWp5Tey — M6 (@M6) August 27, 2023

« La photo parfaite » c’est ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY