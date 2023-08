US Open : suivre Alcaraz / Koepfer en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis US Open – le match Alcaraz / Koepfer en direct, live et streaming, c’est cette nuit sur Eurosport ! Le 2ème jour du tournoi de tennis de l’US Open continue cette nuit et l’espagnol Carlos Alcaraz affronte Dominik Koepfer au premier tour.





Un match à suivre aujourd’hui, à partir de 2h15, en exclusivité sur Eurosport.







Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial et tenant du titre, affronte l’allemand Dominik Koepfer, 75ème mondial, au premier tour de cet US Open 2023. Un match qui devrait se dérouler sans problème pour l’espagnol.

US Open Alcaraz / Koepfer en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de 2h15.



Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Alcaraz / Koepfer, premier tour du tournoi de tennis de l’US Open, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.