Eurovision 2024, c’est ce soir sur France 2 (liste des finalistes et ordre de passage du 11 mai)

Publicité





Eurovision 2024 au programme TV du samedi 11 mai 2024 – Ce soir à la télé, place à la finale du 68ème concours Eurovision de la chanson. Cette année, le rendez-vous est donné à Malmö, en Suède. Du côté des commentaires on retrouvera une fois de plus le duo formé par Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Et pour défendre les couleurs de la France, c’est Slimane et son titre « Mon Amour ».





Le 68e concours Eurovision de la chanson est à suivre ce soir dès 21h sur France 2 mais aussi en live et streaming gratuit sur France.TV







Publicité





Notez que ce soir, Slimane pour la France passera tardivement, en 25ème position ! Slimane est un artiste aux multiples talents qui dépasse les limites avec sa voix envoûtante et ses paroles profondes, conquérant ainsi le cœur du public. Ses spectacles sont fascinants, mêlant émotion et intensité, et sa musique reflète son vécu, établissant ainsi une connexion sincère avec son auditoire. Il représente parfaitement l’artiste contemporain, passionné, authentique et inspirant.

Suite à la victoire de Loreen, candidate de la Suède en 2023, cette 68e édition se déroule à Malmö, en Suède.



Publicité





Eurovision 2024 : liste des finalistes et ordre de passage

1- Suède : Marcus & Martinus – « Unforgettable »

2- Ukraine : alyona alyona & Jerry Heil – « Teresa & Maria »

3- Allemagne : ISAAK – « Always On The Run »

4- Luxembourg : TALI – « Fighter »

5- Pays-Bas : Joost Klein – « Europapa »

6- Israël : Eden Golan – « Hurricane »

7- Lituanie : Silvester Belt – « Luktelk »

8- Espagne : Nebulossa – « ZORRA »

9- Estonie : 5MIINUST x Puuluup – « (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi »

10- Irlande : Bambie Thug – « Doomsday Blue »

11- Lettonie : Dons – « Hollow »

12- Grèce : Marina Satti – « ZARI »

13- Grande-Bretagne : Olly Alexander – « Dizzy »

14- Norvège : Gåte – « Ulveham »

15-Italie : Angelina Mango – « La Noia »

16- Serbie : TEYA DORA – « RAMONDA »

17- Finlande : Windows95man – « No Rules! »

18- Portugal : iolanda – « Grito »

19- Arménie : LADANIVA – « Jako »

20- Chypre : Silia Kapsis – « Liar »

21- Suisse : Nemo – « The Code »

22- Slovénie : Raiven – « Veronika »

23- Croatie : Baby Lasagna – « Rim Tim Tagi Dim »

24- Géorgie : Nutsa Buzaladze – « Firefighter »

25- France : Slimane – « Mon Amour »

26- Autriche : Kaleen – « We Will Rave »

VIDÉO EUROVISION 2024 Slimane interprète « Mon amour »

Et pour rappel, voici la chanson avec laquelle Slimane défendra les couleurs de la France ce soir à Liverpool.