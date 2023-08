« Le mauvais choix de ma meilleure amie » : votre téléfilm ce 23 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le mauvais choix de ma meilleure amie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 23 août 2023 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le mauvais choix de ma meilleure amie ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Le mauvais choix de ma meilleure amie » : l’histoire

Lacey et sa meilleure amie, Tara, arrivent au campus pour leur première année à l’université. Leurs mères les encouragent à rejoindre la sororité de Kappa Tau Pi où elles sont elles-mêmes allées en leur temps. Ce recrutement cause des tensions entre les amies de toujours et quand Tara est assassinée, la police considère tout de suite Lacey comme le suspect numéro un. Elle décide de découvrir elle-même qui a tué Tara.

Le mauvais choix de ma meilleure amie, interprètes et personnages

Avec : Sarah Fisher (Lacey Montgomery), René Ashton (Britney Wyles), Lani Randol (Courtney), Grace Montie (Katy)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Justice pour mon enfant ».

« Justice pour mon enfant » : l’histoire et le casting

Olivia, étudiante en journalisme, fait la connaissance de Riley, une jeune femme qui souffre d’un trouble de l’anxiété. Très vite, les deux étudiantes se lient d’amitié. Riley souhaite suivre les traces de sa mère, Katherine, ancienne membre des « Pi Gamma Beta », et décide de tenter sa chance au sein de cette sororité. Y voyant l’opportunité de rédiger un article sur le fonctionnement de ces organisations, Olivia participe également au processus de recrutement des « PGB », orchestré par Jasmine et Paige, deux jeunes femmes charismatiques. Au fur et à mesure que les tests s’enchaînent, elle se rend compte que ces « activités de groupe » ne sont ni plus ni moins que des actes de bizutage.

Avec : Shannen Doherty (Katherine), Karen Holness (Georgia), Veronica Long (Jasmine), Sebastian Greaves (Logan)