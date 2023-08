Le Voyageur du 24 août : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Le Voyageur du 24 août 2023 – Ce soir sur France 3, des rediffusions de la série « Le Voyageur » vous attendent. Au programme, deux anciens épisodes avec Eric Cantona.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Le Voyageur du 24 août 2023, vos épisodes

« La permission de minuit » : Chaque année en France, 310 homicides restent non élucidés, empêchant des familles brisées de faire leur deuil. Le système judiciaire national est implacable : pas de résultat, pas de budget pour poursuivre l’enquête. Une ancienne pointure de la CRIM, Thomas Bareski, s’est donné pour mission de rendre justice à ces familles démunies, une mission qu’il considère comme un devoir.

Itinérant, sans attache et amoureux de la nature, Thomas est un homme atypique mais surtout un policier hors norme prêt à modifier son mode de vie pour mener à bien sa mission. Depuis trois ans, l’agent Bareski s’est mis en disponibilité de la police et s’est affranchi des codes de la société de consommation pour suivre les meurtriers partout où ils se trouvent.

Lorsque son van arrive au pays d’Arles pour enquêter sur le meurtre d’une jeune femme, Bareski a la certitude que cette dernière est la troisième victime d’un tueur qui sévit depuis 2012 dans la région. Mais, cette fois, il ne sera pas le seul à vouloir retrouver ce criminel, une femme, énigmatique, va se joindre à lui…

« Le Village assassiné » : Thomas Bareski arrive dans un village des Vosges qui, six ans après le violent assassinat, non résolu, de la famille Schal — la mère, le père et leur bébé —, est devenu un village fantôme. Grâce à quelques irréductibles, Bareski relancera une enquête qui permettra à cette bourgade de retrouver enfin la paix.



Avec notamment : Éric Cantona (Thomas Bareski), Philippe Rebbot (Capitaine Akerman), Emilie Incerti (Josepha), Denis Lavant (Alberto), Patrick Descamps (Pierre Schall), Catherine Vinatier (Cécile Frémiot), Julie Moulier (Major Lise Pagerzelski), Amandine Truffy (Gendarme Mélanie Meyer), et Luc Schwarz (Vincent Vachon)