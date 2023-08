« Le plus grand karaoké de France » : spéciale tubes de légende ce soir sur M6 (24 août 2023)

Publicité





« Le plus grand karaoké de France » : une spéciale tubes de légende ce jeudi 24 août sur M6 – Nouveau numéro inédit du divertissement d’M6 « Le plus grand karaoké de France » avec Élodie Gossuin et Éric Antoine ce jeudi soir à la télé et il s’agit d’une spéciale tubes de légende.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming et replay sur 6play.







« Le plus grand karaoké de France » du 24 août : le concept et les artistes invités

Éric Antoine et Élodie Gossuin vous donnent rendez-vous pour chanter et faire la fête dans le cours central de Roland Garros ! 1 000 candidats survoltés chanteront en même temps que les artistes sur scène tout en suivant les paroles des chansons. Au fur et à mesure de la soirée, un jury d’experts les écoute et sélectionne les plus talentueux. Gims, Pascal Obispo, Vitaa, Gilbert Montagné, Christophe Willem, Chimène Badi : de nombreux artistes seront sur scène pour une playlist 100 % « Tubes de Légende », et quelques VIP fans de l’émission se sont glissés parmi les candidats ! Qui sera le meilleur chanteur de karaoké ?

« Le plus grand karaoké de France » du 24 août, extrait vidéo



