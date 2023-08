Les 12 coups de midi du 10 août : Esteban éliminé, qui se cache derrière l’étoile ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 10 août 2023, élimination d’Esteban – Esteban a été éliminé ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Moins d’une semaine après avoir décroché l’étoile mystérieuse, cet étudiant en STAPS repart avec un total de 66.735 euros de gains et cadeaux.

C’est Malik qui est devenu Maître de Midi aujourd’hui. Il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 3.000 euros à partager avec un téléspectateur, soit 1.500 euros dans sa cagnotte.











Les 12 coups de midi du 10 août 2023, bientôt un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, pas de proposition. On a toujours un seul indice : la photo de fond. Il s’agit des falaises côtières du Littoral du Dorset et de l’est du Devon, en Angleterre. Et derrière cette étoile, il s’agirait de l’acteur Vincent Lacoste.

Indices présents sur l’étoile : les falaises côtières du Littoral du Dorset

Noms déjà proposés : Dua Lipa

Les 12 coups de midi du 10 août, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1