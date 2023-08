Camping Paradis du 10 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 10 août 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 10 août 2023 : l’épisode « Allumer le camping »

En ce matin d’arrivées, les bleus s’inquiètent de l’absence de Tom lorsqu’il arrive guilleret et nonchalant. Il ignore encore que monsieur Parizot a découvert la raison de son retard : Tom a une nouvelle copine, Stéphanie l’infirmière de la région qui vient régulièrement au camping prodiguer ses soins. Le plus fidèle des campeurs va, malgré lui, révéler cette relation secrète aux bleus qui vont décider de s’amuser un peu avec leur patron bien-aimé… Ils accueillent toutefois Patrice, Corinne et leur fils, Diego. Après une longue carrière de sosie officiel de Johnny, Patrice a abandonné sa passion et renoncé à son idole, sous la pression de sa famille. Mais sa venue n’a rien d’un hasard : il a l’intention de participer secrètement au plus grand concours de sosies de Johnny qui est organisé dans la région… De son côté, Jérôme rejoint sa sœur, Mathilde, et son neveu, Marius. Eternel célibataire, il tombe sous le charme de Claire qui, par un concours de circonstances, va le prendre pour le père de Marius. Jérôme se retrouve enfermé dans un quiproquo dont il sera la victime…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Linda Hardy (Corinne), Didier Gustin (Johnny Barth), Patrick Puydebat (Patrice), Valérie Bègue (Claire), Patrick Paroux (Parizot), Juliette Chêne (Stéphanie), Jean-Stan du Pac (Diego), Max Geller (Jérôme), Laetitia Fourcade (Mathilde), Valentin Pinette (Marius), Mona Claude (Daphné), Jérémy Devaux-Nobili (Kévin)



Et à 15h40 l’épisode « Hip-Hop au camping »

Chloé et sa mère, Carole, viennent au camping pour préparer le concours d’intégration de la prestigieuse école de danse classique de l’opéra de Marseille. Alors qu’elles pensaient avoir l’exclusivité de la scène d’entraînement, elles découvrent qu’elles doivent la partager avec un groupe de danseurs Hip Hop, ce que Carole voit d’un mauvais œil. De leur côté, Nathan et son père, Antoine, arrivent au camping pour une semaine. Audrey s’étonne qu’ils soient venus sans Diane, la maman. Mais, elle va apprendre que le couple est séparé depuis peu. Pourtant, sans prévenir, Diane les rejoint ce que n’apprécie pas Nathan… Enfin, Tom et Stéphanie engagent Odile une nounou bien sous tous rapports. Heureusement, ce cher monsieur Parizot va voir clair dans son jeu et mener l’enquête car cette dernière ne semble pas si expérimentée qu’il n’y paraît…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Fabienne Carat (Carole), Ariane Seguillon (Odile), Chloé Stefani (Diane), Renaud Leymans (Antoine), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Silas Barry-Schmitt (Nathan), Meggan Le Coq (Chloé), Louis Donadio (Sam), Ryan Daoudi (Jérémy), Mélodie Gollé (Selma)