Les 12 coups de midi du 4 août : Nathalie continue, l’étoile mystérieuse décrochée samedi ?

Les 12 coups de midi du 4 août 2023, 3ème victoire de Nathalie – On peut dire que ça ne vole pas bien haut en ce moment dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » ! Depuis l’élimination de Céline la semaine dernière, les Maîtres de Midi s’enchainent et ils manquent cruellement de culture générale… Résultat, l’étoile mystérieuse n’a toujours pas été décrochée puisque personne n’a réussi à faire un Coup de Maître !

Nathalie a signé une 3ème victoire ce vendredi midi mais toujours sans briller, avec seulement 100 euros euros à partager avec un téléspectateur, soit une cagnotte s’élevant à 350 euros…







Les 12 coups de midi du 4 août 2023, l’étoile mystérieuse décrochée demain

Nathalie devrait (heureusement !) se faire éliminer demain. Un certain Esteban deviendra Maître de Midi et avec un Coup de Maître, il devrait décrocher l’étoile mystérieuse en proposant (enfin) le nom de Kendji Girac. Ça aura été laborieux puisque cette étoile est entièrement dévoilée depuis plus d’une semaine.

Explications des indices menant à Kendji Girac : le Taj Mahal en Inde car Kendji est gitan et à l’origine ils viennent d’Inde, une voiture de course à pédales rouge car il est fan de voitures, un papillon pour sa participation au festival de musique « Papillons de nuit », une tronçonneuse parce qu’il a travaillé comme élagueur dans l’entreprise de son père, le drapeau du Liban parce que Mika était son coach dans « The Voice », un panneau « underground » (métro de Londres) pour son duo « Le dernier métro » avec Gims, un éventail parce qu’il parle espagnol et catalan

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérard Darmon, Antonio Banderas, Britney Spears, Tom Cruise, Jean-Paul Belmondo, Mika, Salma Hayek



Les 12 coups de midi du 4 août, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1