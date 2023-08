Ici tout commence du 4 août : Claire avoue ! (résumé + vidéo épisode 723)

Ici tout commence du 4 août, résumé et vidéo extrait épisode 723 – Coup de théâtre en vue aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’Elodie accuse Claire devant tout le monde, celle-ci va finalement avouer !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 4 août 2023 – résumé de l’épisode 723

Axel et Aurélien convoquent tout le monde. Ils veulent que celui qui a agressé Aurélien se dénonce ! Elodie prend la parole, elle assure avoir vu Claire sortir du bureau d’Auguste ce soir là… Louis est hors de lui et accuse Elodie de vouloir se venger. Mais à la surprise générale, Claire avoue. Elle dit que c’est elle qui a empoisonné Auguste et elle aussi qui a agressé Aurélien !

De son côté, Maya commence à se sentir bien à l’Institut. Et pour cause, Ethan lui apporte le petit déjeuner et tout y est tellement mieux qu’au foyer… Pendant ce temps, toujours à l’institut, Vic joue les entremetteuses… à contre-cœur.



Ici tout commence du 4 août 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.