« Les Bodin’s grandeur nature » : le spectacle ce soir sur M6 (17 août 2023)

« Les Bodin’s grandeur nature », c’est le spectacle rediffusé ce jeudi soir sur M6. Un spectacle initialement retransmis en direct du Zénith de Nantes en avril dernier.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6







« Les Bodin’s grandeur nature », présentation

Julie, une jeune Parisienne délurée, qui fait les 400 coups et le désespoir de ses parents, est placée, pendant les grandes vacances, chez des cousins éloignés, au cœur de la France profonde : la famille Bodin. La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire de 87 printemps, et le fils Christian est un grand benêt de 50 ans et puceau incurable. Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, dans leur ferme, les Bodin’s n’ont pas l’intention de se laisser marcher sur les charentaises par cette effrontée venue de la capitale… Ça va friter sec dans les tournesols !!!

Qui sont les artistes et invités des Bodin’s ?

Avec : Jean-Christian FRAISCINET (Christian Bodin), Vincent DUBOIS (Maria Bodin), Caroline FROSSARD (Julie), Francis RIVIÈRE (Chef Gendarme), Vincent FRAISCINET (Gendarme), Sébastien FRAISCINET (Facteur), Bertrand DURIS (Contrôleur sanitaire), Mélissa CHATELET (Infirmière)



Extrait vidéo

"T'as cru que c'était un concert de Beyoncé ou quoi ?!" 😂 @LesBodins seront en direct depuis le Zénith de Nantes !#LesBodins "Grandeur Nature", jeudi à 21:10 pic.twitter.com/SG7DTWVh16 — M6 (@M6) April 25, 2023