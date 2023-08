Ici tout commence du 17 août : Enzo piégé (résumé + vidéo épisode 732)

Publicité





Ici tout commence du 17 août, résumé et vidéo extrait épisode 732 – Enzo va se faire piéger ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Vic va céder à la pression et à la demande de la mère d'Enzo !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1











Ici tout commence du 17 août 2023 – résumé de l’épisode 732

La mère d’Enzo fait mine d’accepter sa décision et de le soutenir avant qu’il cuisine pour le chef Delobel. Mais elle met la pression à Vic en lui disant qu’elle compte sur elle.. Enzo est loin d’imaginer que sa mère a demandé à Vic de saboter son plat pour qu’il soit écarté du projet ! Enzo s’excuse auprès de Vic pour le bisou de la veille, il lui dit qu’elle est sa pote…

A L’institut, Théo et Charlène se préparent pour leuur voyage culinaire. Entre Théo et Anaïs, l’heure est aux adieux. Et de son côté, Maya tend un piège à Ethan..

Ici tout commence du 17 août 2023 – vidéo premières minutes



