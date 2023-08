Ninja Warrior du 11 août : la finale ce soir sur TF1, qui va gagner ? (extrait vidéo)

Publicité





Ninja Warrior du 11 août 2023, la finale seconde partie – C’est la grande finale de la saison 8 de « Ninja Warrior » qui vous attend ce vendredi soir sur TF1. Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere vous donnent rendez-vous pour découvrir qui va être sacré gagnant de cette saison de haut niveau !





A suivre à partir de 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.fr.







Ce soir, place à la grande finale de Ninja Warrior. Pour triompher, les candidats devront venir à bout des ultimes obstacles dressés sur leur chemin puis vaincre la mythique “Tour des Héros”. Le record détenu par Clément Gravier sera-t-il battu ? Qui sera sacré gagnant cette saison ?

Ninja Warrior du 11 août 2023, qui remportera cette finale ?

A l’issue d’un redoutable premier parcours la semaine dernière dans la première partie de cette finale, les 8 meilleurs se sont qualifiés pour la suite de la compétition.



Pour les 10 suivants, place à de terribles duels sur « l’ascenseur de l’extrême » pour tenter eux aussi, de réaliser leur rêve de poursuivre la compétition jusqu’à la mythique corde de 23 mètres de la « Tour des Héros ».

La compétition fut intense cette saison mais la bataille est loin d’être finie entre Novices et Légendes lors de cette grande Finale ! Parmi les derniers Ninjas en lice, qui des Novices et/ou des Légendes réussira à accéder à la « Tour des Héros » pour gravie la fameuse corde de 23m ? Et surtout, parmi eux, y aura t-il un successeur à Clément Gravier, le grand vainqueur de 2022 avec un chrono de référence de 25 secondes et 16 centième ?

VIDÉO Ninja Warrior du 11 août 2023, au programme ce soir

Ils ont marqué la saison par leurs performances et ils n’ont qu’un rêve : atteindre la Tour des Héros !

Et pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay sur MYTF1.