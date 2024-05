Demain nous appartient du 2 mai : Victor entre la vie et la mort, Timothée effondré (résumé + vidéo épisode 1678 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 2 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1678 de DNA – C’est un terrible drame qui s’est déroulé hier dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Après l’accident de voiture impliquant Manon, Nordine et Victor Brunet, ce dernier est entre la vie et la mort.

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 2 mai 2024 – résumé de l’épisode 1678

Aurore est à l’hôpital, folle d’inquiétude pour Manon. Victoire vient la rassurer, Manon a été opérée mais ses jours ne sont pas en danger, elle était consciente en arrivant à l’hôpital et ça va aller. Ce n’est pas du tout pareil pour Victor Brunet… Victoire annonce à Timothée que son père est dans le coma, son pronostic vital est engagé ! Timothée est effondré, d’autant qu’il apprend que c’est la voiture de police conduite par Manon qui est en tort et a causé l’accident…

Pendant ce temps là, Etienne éprouve des remords face aux lourdes conséquences de ses actes. Et Bastien se trouve malgré lui au centre d’une rumeur. Quant à Agnès, elle se trouve impliquée dans un triangle amoureux malgré elle.

VIDÉO Demain nous appartient du 2 mai – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.