Plus Belle La Vie du 2 mai 2024 : la police fait une découverte capitale (résumé + extrait vidéo épisode 84 en avance)

Plus belle la vie du 2 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 84 de PBLV – Les choses tournent mal pour Kilian aujourd’hui dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, la police découvre qu’il a menti et retrouve du sang au bar…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 mai 2024 – résumé de l’épisode 84

Kilian est en garde à vue tandis qu’Aya et Thomas sont bouleversés et anxieux. Djawad intervient pour demander à Thomas de tenir Aya à l’écart du bar, désormais devenu une scène de crime. Cependant, Aya refuse catégoriquement, ce qui met Djawad en colère. Thomas rappelle à Djawad leur propre réaction lorsqu’il était accusé à tort, soulignant l’importance de la présomption d’innocence. Thomas doit maintenant trouver un avocat pour Kilian, une nécessité urgente selon Djawad.

Au commissariat, Ariane confronte Kilian et l’informe que le sang découvert dans la cuisine appartient à Betty. Elle tente de le pousser à avouer, convaincue qu’il l’a tuée. Malgré les accusations, Kilian maintient que Betty est partie indemne. Les interrogations continuent avec Jean-Paul mentionnant les déclarations de Barbara sur la disparition de son couteau et le pointage de son badge à 3 heures du matin. Kilian est perplexe, affirmant ne pas se souvenir d’être rentré si tard. Ariane perd patience et accuse Kilian d’avoir tué Betty.

Pendant ce temps, Morgane discute avec Babeth de l’oiseau de Legendre, devenu une sorte de mascotte pour la famille. Babeth exprime sa fierté envers Morgane pour son geste. De son côté, Jennifer se confie à Léa au sujet de Samuel, craignant d’avoir gâché ses chances avec lui. Malgré son inquiétude, Samuel revient plus tôt que prévu, réjouissant Jennifer qui est cependant embarrassée par le désordre de son appartement.



La situation de Kilian continue à se compliquer lorsque la police découvre des preuves incriminantes dans le véhicule du bar. Et le GPS prouve qu’il a été utilisé cette nuit là… Ariane est convaincue que c’est l’endroit idéal pour se débarrasser d’un corps, renforçant les soupçons pesant sur Kilian.

VIDÉO Plus belle la vie du 2 mai 2024 – extrait vidéo

