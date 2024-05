Ça commence aujourd’hui du 2 mai 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 mai 2024, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour deux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, il s’agit encore une fois de rediffusions !





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 mai 2024, « Ce soir-là, tout leur souriait… »

Ce soir-là, aucun signe ne laissait présager que la soirée prendrait une tournure tragique. Cependant, après un dîner ou une fête d’anniversaire, ils ont tous perdu la vie. Faustine accueille leurs proches qui partagent des récits poignants. Le premier amour d’Elodie, submergé par un accès suicidaire, a mis fin à ses jours sous ses yeux.

Des récits émouvants seront diffusés cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2 !

Et à 15h05 « Atteintes de la maladie de Charcot, elles ont décidé de profiter de la vie à 100% ! »

Faustine Bollaert reçoit deux invitées touchées par la maladie de Charcot, une affection dégénérative qui leur octroie seulement quelques années à vivre. Pauline et Céline partagent avec nous leur parcours, détaillant comment elles ont choisi de vivre ces années de la manière la plus enrichissante possible, en poursuivant leurs rêves jusqu’au bout.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 2 mai 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Ce soir-là, tout leur souriait… », c’est ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.