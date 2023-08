Star Academy 2023 : dans les coulisses du casting (VIDÉO)

Publicité





Star Academy 2023 – Le casting de la Star Academy 2023 bat son plein cet été alors que cette nouvelle saison débarquera sur TF1 le samedi 4 novembre. Et sur les réseaux sociaux, la chaîne a partagé cette semaine une vidéo des coulisses du casting avec la gagnante de l’an dernier, Anisha.





La jeune femme est revenue sur les lieux du casting de la Star Academy, où de nombreux apprentis chanteurs tentent de leur chance pour espérer intégrer le mythique château de Dammarie-les-Lys.







Au programme pour les candidats, beaucoup de stress ! Mais Anisha a pris le temps de discuter avec certains pour partager son expérience et leur donner quelques conseils.

Rappelons que pour vous inscrire au casting de la Star Ac, ça se passe sur myTF1. Pour tenter de votre chance et peut être intégrer la Star Academy 2023, il faut remplir un questionnaire en ligne sur le site dédié ici.

VIDÉO Star Academy 2023, les coulisses du casting



Anisha nous emmène au casting de la nouvelle saison de la #StarAcademy pour rassurer les candidats et se replonger dans les émotions de cette aventure extraordinaire ⭐️

🎤 Pour tenter votre chance et rejoindre la plus mythique des écoles : RDV sur #MYTF1 ! pic.twitter.com/3fnBUBqnbq — Star Academy (@StarAcademyTF1) August 7, 2023

Michaël Goldman reste directeur

TF1 a annoncé en juin dernier que Michaël Goldman resterait directeur pour la Star Academy 2023. Le co-fondateur de MyMajorCompany, producteur et découvreur de talents, retrouvera ses fonctions de directeur de la nouvelle promotion.

Entouré des membres du corps professoral, toutes et tous experts dans leur domaine, il sera aux côtés des académiciens au quotidien dans cette aventure unique et très exigeante.

Fort de son expérience, il les accompagnera, les aidera et les conseillera dans leur future carrière d’artistes.