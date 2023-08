The Voice Kids 2023 : et le gagnant est... Résumé et replay de la finale (29 août 2023)

Publicité





The Voice la finale du mardi 29 août 2023, résumé et replay – C’est parti pour la grande finale de la saison 2023 de The Voice Kids. Ce soir, Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori ont chacun un talent finaliste et l’un d’eux sera sacré gagnant à l’issue de cette soirée ! Calogero les accompagne ce soir en tant que super coach !





C’est Lucie de l’équipe de Patrick Fiori qui ouvre le bal ce soir, elle interprète « Grenade » de Clara Luciani. Patrick est sous le charme et Calogero se dit impressionné.







On retrouve ensuite Ilyana dans l’équipe de Kendji Girac, qui chante en duo avec Tayc sur « Le temps ».

La soirée continue avec Durel dans l’équipe de Slimane. Il reprend « La bohême » de Charles Aznavour. Il a mué entre les tournages et cette finale, il a du beaucoup travaillé avec Slimane. Son coach le félicite pour sa prestation.



Place ensuite à Lou-Agathe de l’équipe de Nolwenn Leroy. Elle interprète « People help the people » de Birdy. Nolwenn est très fière d’elle, Lou-Agathe ne peut retenir ses larmes.

Lucie est de retour aux côtés de Pascal Obispo pour un duo sur « Lucie ».

Durel chante ensuite en duo avec Chimène Badi sur « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf.

Ilyana est ensuite de retour, elle s’attaque à du lourd avec « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.

On poursuit avec Lou-Agathe, qui chante « Longtemps » en duo avec Amir.

En attendant les premiers résultats des votes du public pour départager les 4 finalistes, Calogero interprète son nouveau single.

23h04 : l’huissier apporte les résultats. Lucie est la première super-finaliste ! Elle est rejoint par Durel ! Lou-Agathe et Yliana sont donc éliminées.

Les compteurs sont remis à zéro. Lucie et Durel vont maintenant s’affronter sur la même chanson : « Voilà » de Barbara Pravi.

The Voice Kids du 29 août 2023, et le gagnant est…

23h27 : C’est l’heure des résultats ! C’est Calogero qui remet le trophée au vainqueur, Nikos annonce que le gagnant est : Durel de l’équipe de Slimane !

The Voice Kids du 29 août 2023, le replay

Cette finale de la saison 2023 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce dernier prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours.