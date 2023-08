Demain nous appartient spoiler : une fête au Spoon en l'honneur de... (vidéo épisode du 1er septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Un peu de joie et de bonne humeur à Sète en marge de l’intrigue sur la contamination dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et ça concerne Sara et Roxane ! Après l’été qu’elles ont vécu, elles ont bien mérité un moment de détente !

Dans quelques jours, une petite fête est improvisée au Spoon en l’honneur de leur fille, Enora.











Publicité





Et pour cause, la petite vient de sortir sa toute première dent ! Bart se fait un plaisir d’organiser la fête, en présence d’Adèle, Violette et Nathan. Bart a une idée sympa de jeu : dès que quelqu’un fait une blague ou un jeu de mots avec le mot « dent », il lui offre un mojito. Très vite, tout le monde se prend au jeu ! Et Nathan ramène le gâteau.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Etienne va-t-il s’en sortir ? Réponse ! (vidéo épisode du 1er septembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1505 du 1er septembre 2023 : une fête pour Enora

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.