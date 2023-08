The Voice Kids : qui sont les finalistes ? Résumé et replay de la demi-finale (22 août 2023)

Publicité





The Voice du mardi 22 août 2023, résumé et replay – C’est parti pour la demi-finale de la saison 2023 de The Voice Kids. Ce soir, Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori vont faire de derniers choix et désigner les finalistes ! Chaque équipe compte 4 talents et seul l’un d’eux ira en finale !





La soirée commence avec l’équipe de Kendji. Taiyo ouvre le bal, il reprend « I will survive » de Gloria Gaynor. Théo enchaine avec « L’envie » de Johnny Hallyday. Ilyana chante ensuite « Et bam » de Mentissa. Et enfin Lina interprète « Tourner la tête » d’Amel Bent.







Publicité





Kendji doit faire un choix, ses quatre talents reviennent et chantent son tube « Andalouse ». Slimane, Nolwenn et Patrick auraient tous continué avec Ilyana. Kendji annonce qu’il a décidé d’emmener Ilyana en finale !

Place ensuite à l’équipe de Patrick Fiori. Lucas commence, il chante « Le sud » de Nino Ferrer. Mathis enchaine sur « Shivers » d’Ed Sheeran. On continue ensuite avec Nathan, qui reprend « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion. Tous les coachs sont debout ! Et on termine avec Lucie, qui chante « Popcorn salé » de Santa.



Publicité





Patrick a un choix difficile à faire ! Les autres coachs donnent leurs avis : Nolwenn choisirait Nathan, Kendji irait avec Lucie, et Slimane va vers Lucie aussi. Patrick décide que Lucie sera sa finaliste !

On continue avec l’équipe de Slimane. Jade reprend « I have nothing » de Whitney Houston. Maëlys reprend ensuite « Poupée de cire, poupée de son » de France Gall. On continue avec Durel, qui chante « Habibi » de Kendji Girac. Et enfin Sheryne interprète « Listen » de Beyoncé.

Slimane doit choisir à son tour ! Mais les autres coachs donnent d’abord leurs avis : Patrick, Nolwenn et Kendji partiraient tous avec Durel ! Slimane décide de qualifier Durel !

On termine avec l’équipe de Nolwenn. Iskandar ouvre le bal avec « The show must go on » de Queen. Lou-Agathe chante « Paradis perdus » de Christine and the Queens. Elise interprète ensuite « Legends never die » de Justin Tranter et Sebastien Najand. On termine avec Oriane qui chante « Monopolis » de Starmania.

Les avis des coachs : Kendji, Slimane et Patrick iraient vers Lou-Agathe. Nolwenn décide d’emmener Lou-Agathe en finale.

The Voice Kids du 22 août 2023, et les finalistes sont…

Les finalistes sont donc : Ilyana dans l’équipe de Kendji Girac, Lucie dans l’équipe de Patrick Fiori, Durel dans l’équipe de Slimane et Lou-Agathe dans l’équipe de Nolwenn Leroy !

The Voice Kids du 22 août 2023, le replay

Cette demi-finale de la saison 2023 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 8ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le mardi 29 août 2023 pour la grande finale de la saison !