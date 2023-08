Un si grand soleil du 23 août : Margot craque face à Ludo (résumé et vidéo épisode 1223 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 août, spoiler résumé de l’épisode 1223 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 23 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Ludo se confie à Bilal, il ne comprend pas que Margot l’ait jeté pour avoir oublié la visite de l’appart. Bilal lui demande si ça se passe bien entre eux en ce moment… Ludo lui dit que oui ça va super, il va se rattraper. Pendant ce temps là, Margot se confie à Cécile sur la relation entre Ludo et Noémie. Elle pense qu’il a encore des sentiments pour elle. Cécile pense que c’est un prétexte pour justifier sa tromperie, elle lui dit d’arrêter de se prendre la tête.







Noémie demande à Ludo d’assurer la séance du matin et le remercie pour la balade de la veille. Noémie reçoit un appel d’Elise, Ronan est innocenté et libéré. Noémie est soulagée.



Tom appelle sa mauvaise fréquentation, il dit qu’il a besoin d’argent et c’est pour sa mère. Le mec l’envoie balader et raccroche… Virgile retrouve Tom et prend des nouvelles de sa mère, il lui dit que tout va bien.

Alex demande à Manu s’il a parlé à Eve, il lui dit qu’elle ne veut pas se marier. Manu enchaine en demandant à Alex s’il va demander Julie en mariage…

Ronan est de retour à la ferme, il retrouve Noémie. Elle lui demande pardon mais il est toujours remonté. Il l’envoie balader et lui dit que c’est la dernière fois qu’elle le voit ! Ludo vient réconforter Noémie. Ronan retrouve ensuite Louis, il lui donne un livre qui l’a beaucoup marqué et il lui explique qu’il n’était pas responsable de la mort du sans abris.

Aux Sauvages, Tom parle à sa soeur. Il dit à Emma que leur mère tient bon, elle s’accroche.

Ludo retrouve Margot, les deux s’excusent. Ils visitent un appart qui leur plait, Margot veut signer tout de suite mais Ludo veut réfléchir. Margot dit à Ludo qu’il est toujours amoureux de Noémie ! Elle lui dit de prendre son appart seul et s’en va. Pendant ce temps là, Elise insiste pour qu’Akim sorte de se détendre avec elle.

Tom retrouve son pote, il dit être prêt à tout pour se faire de l’argent ! Il lui dit qu’il a peut être un truc pour lui… Au commissariat, Becker fait le point avec Hugo et Manu sur la nouvelle drogue qui circule, la PTC. Becker veut être vigilant et que tout soit surveillé. Et c’est justement ça que Tom doit revendre !

