Tous en cuisine du 14 au 18 août 2023 : les recettes de la semaine

Tous en cuisine du 14 au 18 août 2023 – C’est l’été et Cyril Lignac vous propose dès lundi une nouvelle semaine de recettes d’été avec son émission culinaire d’M6 « Tous en cuisine ». Toujours aux côtés de Jérôme Anthony, pour cette saison estivale, le chef Cyril Lignac vous a concocté de nouvelles recettes estivales et on vous propose de découvrir ce qui vous attend en cette 2ème semaine.





A suivre chaque soir du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Tous en cuisine du 14 au 18 août 2023 : les recettes de Cyril Lignac cette semaine

– lundi 14 août : ENTRÉE : SALADE DE MELON ET FRUITS FRAIS À LA MOZZARELLA, et PLAT : AUBERGINES À LA PARMIGIANA

– mardi 15 août : PLAT : AVOCADO TOAST ET CONCOMBRE, OEUF AU PLAT, et DESSERT : CLAFOUTIS AUX ABRICOTS ET AMANDES

– mercredi 16 août : ENTRÉE : TABOULÉ VERT ET ESPADON GRILLÉ, et PLAT : TARTARE DE BOEUF, MOUTARDE AUX ÉPICES ET LÉGUMES CONFITS

– jeudi 17 août : ENTRÉE : SALADE DE MELON D’EAU ET AVOCAT, VINAIGRETTE AUX CÂPRES, et PLAT : LES PETITES PÂTES AU RAGOÛT DE TOMATE ET THON

– vendredi 18 août : ENTRÉE : CLUB SANDWICH AUX SARDINES MARINÉES ET TZATZÍKI, et DESSERT : CHEESECAKE SANS CUISSON AUX FRUITS ROUGES

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra en octobre.



