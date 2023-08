Tous en cuisine du 17 août 2023 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité





Tous en cuisine du 17 août 2023 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce jeudi et comme tous les soirs sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro de son émission culinaire « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invitée du jour : Sylvie Tellier. Ils cuisineront une entrée et un plat.





Une émission à suivre dès 18h35 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Publicité





Cet été, le chef Cyril Lignac installe ses cuisines dans le sud de la France. Il propose, du lundi au vendredi, ses meilleures recettes estivales. Des recettes simples, gourmandes et toujours faciles à réaliser pour nous simplifier la vie… pendant tout l’été.

Au programme des réjouissances : des menus légers et colorés pour se régaler au soleil. Le chef vous a préparé une liste de plats simples et épatants à savourer en famille ou entre amis !

Tous en cuisine du 17 août 2023 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

ENTRÉE : SALADE DE MELON D’EAU ET AVOCAT, VINAIGRETTE AUX CÂPRES



Publicité





Les ingrédients pour 4 personnes :

1 melon d’eau (melon vert)

2 gros avocats

1 concombre

½ botte de menthe fraîche

1 citron jaune

Pour la vinaigrette aux câpres :

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

1 morceau de gingembre

3 cuil. à soupe de câpres très fines à l‘huile d’olive

1 pincée de piment rouge en flocons

1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

Le jus d’un citron vert

2 cuil. à soupe de coriandre fraîche

PLAT : LES PETITES PÂTES AU RAGOÛT DE TOMATE ET THON

Les ingrédients pour 4 personnes

2 tranches de thon rouge frais de 110 g

200 g de petites pâtes type gnocchettis sardi

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

Quelques feuilles de basilic

1 oignon rouge épluché

1 brin de thym

200 g de coulis de tomates

200 g de tomates cerises mûres

1 poignée d’olives violettes dénoyautées et entières

Huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra en octobre.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h35 sur M6 et 6PLAY.