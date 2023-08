Camping Paradis du 17 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 17 août 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Camping Paradis du 17 août 2023 : l’épisode « Le gendre idéal »

Tom et l’équipe se font une joie d’accueillir le food truck de Julie au Camping Paradis pour des animations de cuisine du monde. Mais cette arrivée surprend Xavier car Julie est son ex-petite amie, qui l’a quitté du jour au lendemain sans explication… Emma, belle métisse étudiante en médecine à 500 kilomètres de chez ses parents, est enceinte de trois mois. Elle arrive au Camping Paradis, où séjournent ses parents, pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur présenter officiellement Raphaël, son fiancé et père du futur bébé. Accueilli à bras ouverts par la mère d’Emma, Raphaël décèle d’emblée une certaine froideur chez Patrice, patriarche à l’ancienne.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Marie Fugain (Julie), Jean-Michel Martial (Patrice Bocandé), Martine Maximin (Hélène Bocandé), Patrick Paroux (Mr Parizot), Mariama Gueye (Emma Bocandé), Gaël Cottat (Raphaël), Katia Miran (Lola), Elsa Esnoult (Elsa), Barbara Greene (Audrey)



Publicité





Et à 15h40 l’épisode « Carnaval au camping »

A l’occasion du carnaval de Martigues, Tom compte sur l’aide de son ami, Michel, et ses deux fils pour construire le char qui représentera le Camping Paradis lors du défilé. Vincent, le fils aîné, arrive seul, totalement troublé par sa rencontre dans la navette de la gare avec une jeune femme charmante, dont il est tombé instantanément amoureux. Mais il n’est pas au bout de ses surprises lorsqu’il découvre que la belle Elise est la nouvelle petite amie de son frère cadet… Daniel, un jeune père divorcé plus préoccupé par son travail que par son fils dont il ne s’est jamais vraiment occupé, récupère Maxime pour sa semaine de vacances au camping. Voici l’occasion pour eux de rétablir le lien rompu depuis quelques années…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Frédéric Bouraly (Michel), Jérémie Covillault (Daniel), Stéphanie Pasterkamp (Elise), Alexandre Thibault (Alex), Katherine Erhardy (Sabine), Katia Miran (Lola), Jean Vocat (Sébastien), Alexis Loret (Vincent), Cécile Hercule (Céline), Martin Daquin (Maxime), Manon Guilbert (Léa), Rémi Sirejol (Jérémy)