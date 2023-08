« Tout Nous Sourit » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (20 août)

Publicité





« Tout Nous Sourit », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur France 2. Un film réalisé par Mélissa Drigeard et sorti en salles en 2020, avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, et Karidja Touré dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Tout Nous Sourit » : l’histoire

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté… Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent…



Publicité





Casting : interprètes et personnages

Et avec dans les rôles principaux : Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Karidja Touré, Giovanni Cirfiera, Guy Marchant, Emilie Caen

« Tout Nous Sourit » : bande-annonce

Et comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2.