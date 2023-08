Ici tout commence spoilers : le secret de Teyssier, les résumés jusqu’au 8 septembre 2023

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 4 au 8 septembre 2023 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment puisque Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023.





Et on peut déjà vous dire que Teyssier cache un secret et qu’une vilaine rumeur va circuler à l’institut !







En effet, des élèves lancent une rumeur au sujet de Teyssier et Anaïs… Le directeur de l’institut et la cheffe du Double A auraient une liaison secrète !

De son côté, Ambre doit faire face à Malik, nouvel élève de l’institut avec qui elle a beaucoup parlé cet été sur une application de rencontres… Le hic, c’est qu’elle lui a menti sur son prénom et qu’il n’a jamais vu de photo d’elle, il ne sait donc pas qui elle est !

Et une nouvelle étudiante flashe sur Ethan alors que Jasmine galère entre sa vie de maman et celle d’élève de 3ème année.

Lundi 4 septembre (épisode 744) : Pour son cours inaugural, Teyssier fait face à un public inattendu. Entre Naël et la rentrée, Jasmine ne sait plus où donner de la tête. Ethan tape dans l’œil d’une nouvelle étudiante.

Mardi 5 septembre (épisode 745) : Teyssier a un plan bien rôdé pour protéger son secret. David et Deva jouent les nounous d’enfer. Panique en salle : Bérénice est confrontée à sa plus grande peur !

Mercredi 6 septembre (épisode 746) : Au Double A, un élève sabote le service d’Anaïs. Jasmine et Thibault font une proposition inattendue à Deva et David. Blasée par la vie de bureau, Laetitia prend une décision radicale.

Jeudi 7 septembre (épisode 747) : A l’institut, la rumeur court qu’Anaïs et Teyssier sont un peu trop proches. Ambre découvre le vrai visage de Malik. De son côté, Laetitia fait un coup de poker.

Vendredi 8 septembre (épisode 748) : A L’institut, Teyssier sanctionne les responsables de la rumeur. De son côté, Souleymane tombe sur une story inquiétante. Solal pousse Ambre à dire la vérité à Malik.



