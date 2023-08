Un si grand soleil du 22 août : Eve fait un aveu à Manu (résumé et vidéo épisode 1222 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 août, spoiler résumé de l’épisode 1222 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes pressé d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 22 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Becker félicite Yann et Elise pour les aveux du vigile du chantier. Pendant ce temps là à la paillotte, Alix annonce à Ludo qu’elle va se marier et lui demande d’être son témoin ! Il accepte avec plaisir. Ludo explique à Alix qu’il va s’installer avec Margot, ils vont visiter un appart ce soir. Mais le fait que Noémie soit à nouveau célibataire le trouble… Alix lui demande s’il est toujours amoureux de Noémie et elle comprend que oui !







Manu parle à Alex de la réaction d’Eve en apprenant le mariage de Virgile et Alix. Alex pense qu’il se fait un film mais Manu sait ce qu’il a vu. Alex lui dit qu’elle a peut être envie de se marier et qu’elle n’ose pas lui dire…



Virgile verse son salaire à Tom, en ayant enlevé l’arnaque des taxes. Il refuse que Tom lui rembourse l’argent pour sa mère, Virgile lui a fait une rallonge pour payer ses billets de bus pour aller la voir. Tom le remercie pour tout ce qu’il fait pour eux.

Ludo a organisé une balade à cheval pour Noémie, il a annulé les cours. Après la balade, Noémie le remercie. Ludo la fait rire. Pendant ce temps là, Margot cherche à le joindre, il n’est pas venu à la visite et ne répond pas au téléphone…

Au cabinet de Claudine, Laumière s’en prend à Milo d’avoir embauché de vigile pas fiable, Milo dit qu’il ne pouvait pas savoir. Claudine pense qu’il faut assumer et aller de l’avant. Au tribunal, Cécile remet Ronan en liberté, il n’est plus mis en examen pour homicide involontaire. Mais il reste poursuivi en justice pour l’incendie.

Eve, Mo et Sabine sont à la plage. Sabine leur parle de leur achat de maison avec Dimitri, elle est ravie. Et Eve reconnait que le mariage de Virgile lui fait bizarre… Elle avoue que ça la blesse, elle est vexée.

Akim est au téléphone avec Bilal, il a trouvé un appart. Sur le bateau, Alix et Virgile savourent de retrouver un peu d’intimité. Alix reçoit des tonnes de messages d’Hélène au sujet du mariage, elle avoue à Virgile de l’avoir choisie comme second témoin. Virgile hallucine, il pense que c’est une mauvaise idée.

Manu se promène avec Eve et lui parle mariage… Elle lui assure qu’elle n’a pas envie de se marier et que sa réaction était une simple blessure narcissique. Elle lui explique qu’elle n’a aucune envie de se marier.

Ludo retrouve Margot et s’excuse. Il lui explique qu’il faisait une balade avec Noémie, il n’a pas vu le temps passer. Margot lui dit qu’il n’a pas vraiment envie de vivre avec elle. Elle ne sait plus quoi dire et lui demande de partir, elle a envie d’être seule.

VIDÉO Un si grand soleil du 22 août extrait, Eve fait un aveu à Manu

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.