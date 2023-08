Un si grand soleil du 28 août : Hugo a un coup de foudre (résumé et vidéo épisode 1226 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 28 août, spoiler résumé de l’épisode 1226 en avance – Que va-t-il se passer à Montpellierr demain dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 28 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Tom arrive dans un parc à vélo, il met sa capuche et un masque pour revendre la buddah blue. Pendant ce temps là, Achille dévore son petit déjeuner car il est en retard. Il dit à Christophe et Cécile qu’il doit retrouver un pote avant les cours, Tom. Cécile est ravie et lui dit de l’inviter à la maison pour faire sa connaissance.

Sabine et Dimitri font un footing, Sabine demande à Dimitri de penser au virement pour le notaire. Elle ne le sent pas emballé, il dit que tout va bien et qu’il va faire le virement tout à l’heure. Sabine se projette déjà sur la peinture. Ils se retrouvent le soir au barbecue chez Clément et Janet.



Au lycée, Achille n’a aucune de ce qu’est la buddah blue. Ses potes le chambrent. Nora invite Tom et Achille à une soirée dans deux jours. Elle plaisante en disant d’apport de la drogue…

Dimitri est avec Léonore, il a fait une demande de crédit conso pour avoir son apport, mais la banque n’a toujours pas répondu. Il pense à faire des bénéfices sur la crypto monnaie. Léonore lui dit que tout ça est une connerie, il doit dire la vérité à Sabine !

Au commissariat, Manu explique à Becker que l’adolescent décédé, Maxime Brunet, utilisait une appli qui efface les messages. Marc appelle le procureur pour l’interroger sur le sujet. Il lui explique qu’il est mort d’un avc après avoir pris de la buddah blue. Bernier lui assure qu’ils vont faire de cette affaire une priorité pour protéger les enfants et éradiquer cette drogue.

Tom parle avec Achille de la soirée de Nora, il pense qu’il la kiffe. Achille avoue que oui et Tom lui conseille de se lancer. Tom reçoit un appel, Achille remarque qu’il a deux téléphones… Tom retrouve ensuite plusieurs personnes au parc pour revendre encore de la drogue. Il croise la police en repartant. Il rentre au port et retrouve Virgile, qui l’emmène jouer au basket.

Dimitri entraine un adulte, qui a eu Becker au téléphone. Dimitri lui dit que c’est son beau-père et le casse… L’homme dit qu’il serait prêt à payer cher pour que Becker arrête de s’acharner sur lui. Le soir, tout le monde se rend au barbecue chez Becker. Hugo fait la connaissance de Sabine et ils font connaissance. Le courant passe bien et ils parlent maths. Dimitri arrive et embrasse Sabine, ça refroidit Hugo. Il interroge Yann, qui lui dit que c’est la fille de Becker ! Hugo a flashé sur elle, Yann lui dit de lâcher l’affaire mais Hugo pense qu’elle mérite beaucoup mieux que Dimitri…

Virgile et Tom se sont éclatés au basket. Tom se confie à Virgile sur son père, qui lui manque. Et il lui parle de sa mère, qui n’est plus la même depuis l’accident. Il est ému et dit à Virgile qu’il veut qu’elle guérisse. Virgile essaie de le rassurer. Tom reçoit un appel de sa mère, il lui dit qu’il s’est arrangé elle aura son argent dans quelques jours. Nathalie pleure, la cure ne sert à rien. Tom insiste pour qu’elle finisse sa cure !

Sabine fait que rire avec Hugo alors que Dimitri reçoit un message de la banque, son prêt est refusé. Dimitri va ensuite voir Becker, qui lui dit cash qu’il ne l’aime pas ! Dimitri parle ensuite avec Alex d’une enquête… Et il fait bruler la viande, Becker est tendu.

