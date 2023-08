Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 15 septembre 2023

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 15 septembre 2023 – Curieux d’en savoir plus sur ce qui va se passer en septembre dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Virgile et Tom vont se retrouver en grand danger. En effet, Tom se retrouve coincé et suite à la mort d’un dealer, il craint pour sa vie… Virgile continue de tout faire protéger Tom et il va trop loin. Il se met lui-même en danger alors que son mariage avec Alix approche !

De son côté, Carine, la mère de Maéva, postule pour travailler chez L Cosmétiques.

Quant à Ludo, son coeur balance entre Jade et Noémie… Et Hugo est bien décidé à conquérir le coeur de Sabine !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 11 au 15 septembre 2023

Lundi 11 septembre 2023, épisode 1236 : Tandis que Manu est intrigué par l’attitude de Virgile, Hugo met au point une stratégie pour draguer Sabine…

Mardi 12 septembre 2023, épisode 1237 : Après la mort d’un dealeur, Tom est en danger de mort et ne peut plus compter que sur Virgile. De son côté, Ludo hésite entre deux femmes…

Mercredi 13 septembre 2023, épisode 1238 : Alors que le danger se rapproche de Tom, Ludo est en pleine tourmente amoureuse. Il va devoir faire un choix…

Jeudi 14 septembre 2023, épisode 1239 : Pour sauver Tom, Virgile commet l’irréparable. Parallèlement, Carine postule à un poste chez L. Cosmétiques.

Vendredi 15 septembre 2023, épisode 1240 : Alix a un très mauvais pressentiment tandis qu’elle prépare son mariage avec Virgile. Pendant ce temps, la culpabilité d’Elisabeth profite à Carine…



Publicité





Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 28 août au 1er septembre 2023 en cliquant ICI

du 4 au 8 septembre 2023 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.