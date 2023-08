Un si grand soleil spoiler : Tom s’installe avec Virgile et Alix (VIDÉO épisode du 21 août)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Nathalie va partir en cure de désintox dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Et pendant son absence, Tom va s’installer chez Virgile sur le bateau. Une cohabitation qui va frustrer Alix !…











Publicité





En effet, sur le bateau, les futurs mariés doivent rester sages avec Tom qui dort à côté… Alix propose d’aller dormir chez elle mais Virgile refuse. Tom est sous sa responsabilité et il compte bien veiller sur lui !

Virgile envoie donc Tom faire une course et l’adolescent a le sourire, il a compris qu’ils avaient besoin d’un peu d’intimité…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Dimitri ment à Sabine ! (VIDÉO épisode du 18 août)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1221 du 21 août 2023 : Tom installé chez Virgile



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.