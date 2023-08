Un si grand soleil spoilers : un rebondissement, une rupture, un mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 14 au 18 août 2023)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 14 au 18 août 2023 – En ce début de week-end prolongé et pour certains synonyme de vacances, si vous êtes déjà impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Virgile va faire une déclaration à Alix et la demander en mariage ! Alix est plus surprise que jamais, elle ne s’y attendait pas du tout, et elle lui dit oui !

Dans le même temps, Margot regrette d’avoir succombé avec Akim… Elle ne veut pas tout gâcher avec Ludo et annonce à Akim que ça n’ira pas plus loin entre eux. Mais Akim décide quand même de rompre avec Noémie.

Quant à Becker, il est jaloux de la relation entre Janet et le père Sylvio…

Et alors que Ronan a avoué, un ultime rebondissement dans l’enquête sur l’incendie criminel vient tout bouleverser !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 14 au 18 août 2023

Lundi 14 août 2023, épisode 1216 : Virgile a oublié l’anniversaire d’Alix mais pourrait bien rattraper sa boulette de façon spectaculaire… De son côté, Margot se demande s’il elle n’a pas fait une bêtise…

Mardi 15 août 2023, épisode 1217 : Becker se laisse gagner par la jalousie, à raison ? De son côté, Noémie espère encore sauver son couple avec Akim. Parallèlement, Dimitri et Sabine se lancent dans un nouveau projet…

Mercredi 16 août 2023, épisode 1218 : Le père Sylvio fait une confidence troublante à Janet. Quant à Akim, il prend une grande décision qui risque d’avoir beaucoup de conséquences…

Jeudi 17 août 2023, épisode 1219 : Alors que l’enquête sur l’incendie criminel rebondit de manière inattendue, Akim fait une révélation troublante à Bilal.

Vendredi 18 août 2023, épisode 1220 : Alors que Ronan se révèle moins coupable qu’il n’y paraît, Noémie n’arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. De son côté, Dimitri tente un coup de bluff qui se retourne contre lui.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 14 au 18 août 2023

vidéo à venir

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.