Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 18 août 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 18 août 2023 – Que va-t-il se passer au milieu du mois d’août dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 août 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’entre Noémie et Akim, rien ne va plus. Akim continue de se rapprocher de Margot et il finit par prendre une décision lourde de conséquences !

L’enquête sur l’incendie criminel se poursuit et réserve bien des surprises…

Janet est un peu trop proche du Père Sylvio et elle attise la jalousie de Becker. Quant à Dimitri et Sabine, ils se lancent dans un nouveau projet.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 14 au 18 août 2023

Lundi 14 août 2023, épisode 1216 : Virgile a oublié l’anniversaire d’Alix mais pourrait bien rattraper sa boulette de façon spectaculaire… De son côté, Margot se demande s’il elle n’a pas fait une bêtise…

Mardi 15 août 2023, épisode 1217 : Becker se laisse gagner par la jalousie, à raison ? De son côté, Noémie espère encore sauver son couple avec Akim. Parallèlement, Dimitri et Sabine se lancent dans un nouveau projet…

Mercredi 16 août 2023, épisode 1218 : Le père Sylvio fait une confidence troublante à Janet. Quant à Akim, il prend une grande décision qui risque d’avoir beaucoup de conséquences…

Jeudi 17 août 2023, épisode 1219 : Alors que l’enquête sur l’incendie criminel rebondit de manière inattendue, Akim fait une révélation troublante à Bilal.

Vendredi 18 août 2023, épisode 1220 : Alors que Ronan se révèle moins coupable qu’il n’y paraît, Noémie n’arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. De son côté, Dimitri tente un coup de bluff qui se retourne contre lui.



