Un si grand soleil spoilers : le coupable découvert, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 7 au 11 août 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 7 au 11 août 2023 – En ce samedi, le week-end ne fait que commencer et si vous êtes déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Noémie va découvrir que Ronan a une étrange blessure au bras… Et quand elle le confronte, Ronan avoue que c’est lui qui a mis le feu au chantier ! Il s’en veut, jamais il n’aurait pensé tué quelqu’un ! Noémie est contrainte de le dénoncer et s’éloigne un peu plus d’Akim… Et justement, Akim se rapproche encore de Margot !

Quant à Tom, il dérape en arnaquant les clients de Virgile pour rembourser les dettes de sa mère. Virgile le découvre et le vire avant de finalement décider de lui donner une seconde chance.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 7 au 11 août 2023

Lundi 7 août 2023, épisode 1211 : Tom essaie de trouver une solution borderline pour aider sa mère, mais cela se retourne contre lui. De son côté, Noémie fait une découverte très troublante.

Mardi 8 août 2023, épisode 1212 : Ronan avoue à Noémie d’où vient sa blessure. Décidera-t-elle de le balancer ou de le couvrir ? Parallèlement, Virgile est prêt à donner une seconde chance à Tom.

Mercredi 9 août 2023, épisode 1213 : Alors qu’Akim met son couple en péril en faisant son travail, Janet s’étonne de voir le père Sylvio quitter précipitamment l’hôpital…

Jeudi 10 août 2023, épisode 1214 : Noémie est contrainte de dénoncer son meilleur ami à la police et en veut à Akim. Pendant ce temps, Alix ne fête pas son anniversaire avec Virgile…

Vendredi 11 août 2023, épisode 1215 : Margot et Akim se soutiennent et se rapprochent de plus en plus. Peut-être même un peu trop… Emma met sa mère face à ses responsabilités. Est-ce que Nathalie va enfin décider de se prendre en main ?



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 7 au 11 août 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.