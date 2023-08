Echappées Belles du 5 août : direction l’Hérault ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 5 août 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Les visages de l’Hérault » suivi de « Jordanie, un rêve de voyageur ».







Publicité





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 5 août, à 20h55 – « Les visages de l’Hérault »

Dans ce numéro d’Échappées belles, Ismaël Khelifa arpente les paysages maritimes et l’arrière-pays du département de l’Hérault. Ce voyage il le fait au contact de personnes incarnant une véritable harmonie avec les paysages qu’ils habitent.

Que ce soit avec une ostréicultrice sur l’étang de Thau, un scientifique voguant sur la Méditerranée ou un fermier équestre dans le cirque de Navacelles, chacune de ses rencontres lui permettra de comprendre ce lien unique que les Héraultais ont avec la nature qui les entoure.

Au fil de l’émission Ismaël va tenter de s’attacher à comprendre la diversité de ces paysages en visualiser les richesses d’exploitation tout en apprenant à les respecter. Ce défi qui est lancé par tous : associations engagées dans la protection de l’environnement mais aussi par de simples citoyens, conscients du lendemain et désireux de préserver ce cadre de vie idéal dans ces paysages pour que l’Hérault continue d’accueillir ces Français à la recherche d’une douceur de vivre.

Les reportages : Une journée à Sète / Patrimoine maritime de Sète / Biodiversité étang de Thau / Le jeu de tambourin / Gestion de l’eau.



Publicité





Echappées Belles du 5 août à 22h30 – « Jordanie, un rêve de voyageur »

Petit pays au centre d’une région en conflits, la Jordanie apparaît comme un havre de paix. Sept fois plus petit que la France, elle est composée de 80% de désert, a su tirer son épingle du jeu de par son extraordinaire histoire vivante, ses paysages époustouflants et l’accueil chaleureux de ses habitants.

Les touristes, de plus en plus nombreux, profitent des sublimes paysages du nord, avec les tableaux verdoyants de la vallée du Jourdan, en passant par la dynamique et lumineuse Amman, et la célèbre mer morte. Au Sud, la Jordanie offre un bel itinéraire sur les traces de Lawrence d’Arabie, du port d’Aqaba à l’oasis d’Azraq en passant par l’étonnant désert ocre du wadi Rum, où des communautés bédouines vivent encore comme leurs ancêtres nomades.

La célèbre route du Roi relie le Nord au Sud sur plus de 300 kilomètres. Aujourd’hui, les caravanes chargées d’encens et d’épices ne se croisent plus, mais les innombrables trésors du Patrimoine mondial, témoins de plus de deux mille ans d’histoire, se dressent encore sur le passage des voyageurs. Marchands nabatéens, légionnaires romains, armées musulmanes ou chevaliers croisés, tous sont passés par cette terre, y laissant des monuments et châteaux spectaculaires. La merveilleuse Pétra, ancienne cité nabatéenne, est le principal joyau de ces nombreux vestiges antiques.

C’est ce pays aux mille couleurs que Jérôme Pitorin s’apprête à découvrir. Son voyage débute au milieu des vestiges Romains d’Umm Qais, pour prendre fin dans le désert de Wadi Rum. Du nord au sud, Jérôme échange avec une génération en pleine revendication d’une identité forte. Des femmes et des hommes attachés à leur histoire et leur culture, et qui tentent, dans le même temps, de faire évoluer les mœurs.

Riche de nombreuses influences liées aux mouvements de population dans la région, comment la Jordanie parvient-elle à affirmer sa propre identité ? Quels sont les marqueurs de cette identité ? Entre le nord en accord avec son temps et le sud ancré dans les traditions, comment ces deux visages de la Jordanie se complètent-ils ?

Les reportages : Entre mer et désert / Success story de femmes / Les 100 ans de la Jordanie, la communauté circassienne / La cuisine jordanienne / En Jordanie, on n’a pas d’eau ni de pétrole mais on a des idées / Sur la trace de l’oryx.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 5 août 2023 dès 21h sur France 5