« 13h15 le dimanche » du 10 septembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





« 13h15 le dimanche » du 10 septembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche dans ce numéro qui vous plonge au cœur des mille et une vies de Bernard Tapie. L’homme d’affaires, véritable touche-à-tout, a vécu une ascension fulgurante mais également des chutes très douloureuses.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 10 septembre 2023 : le programme

A l’occasion de la sortie sur Netflix, le 13 septembre, de la mini-série Tapie, le magazine « 13h15 le dimanche » propose un portrait de l’emblématique président de l’OM en quatre épisodes, signé Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre, avec la voix de Pierre Arditi.

Bernard Tapie était un personnage de roman, au parcours hors normes, suscitant l’admiration autant que l’exaspération. Il a tout connu : le succès, la richesse, mais aussi la dégringolade, les condamnations, jusqu’à la prison. Durant sa détention, l’homme d’affaires a beaucoup écrit. Et c’est à travers ses textes que le « 13h15 » raconte son histoire.



Publicité





🔵 Episode 1 : « Les années fric »

Issu d’une famille modeste, Bernard Tapie a multiplié les combines pour se sortir de cette situation, à commencer par une activité de vendeur de téléviseurs, rapidement florissante grâce à un stratagème bien huilé.

Mais l’ancien ministre de la Ville (1992-1993) du président François Mitterrand en veut toujours plus. Il s’attaque à plus gros avec l’affaire des châteaux de Bokassa qui résume à elle seule la mentalité de l’homme d’affaires, capable de tout risquer pour tout gagner.

🔵 Episode 2 : « Un aventurier en politique »

En quelques années, l’insatiable businessman devient l’une des vingt plus grandes fortunes de France. Grâce à une communication novatrice et à un talent d’orateur indéniable, il est même élu « Homme de l’année » par les médias français en 1984.

Deux ans plus tard, en 1986, Bernard Tapie reprend l’Olympique de Marseille et fait les choses en grand, comme toujours. Il fait basculer le football dans l’ère du grand spectacle. La cité phocéenne, une ville taillée à sa mesure où il finit par plonger dans l’activité la plus intense qui soit : la politique.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.