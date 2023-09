Demain nous appartient spoiler : le beau cadeau d’Aaron à Lisa (vidéo épisode du 14 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Ça avait mal commencé mais maintenant tout semble aller pour le mieux entre Aaron et Lisa dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Ces deux là sont plus amoureux que jamais, et dans quelques jours, Aaron va faire un joli cadeau à Lisa…

Dîner romantique en bord de mer, boite cadeau, Aaron a tout prévu.











Publicité





Lisa ouvre la grosse boite pour y découvrir un petit cadeau en taille mais grand par ce que ça représente : les clés de chez Aaron ! Il veut qu’elle puisse venir quand elle veut et s’y sentir comme chez elle ! Lisa est très touchée !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Vanessa de retour pour une raison, Marianne opérée, une rupture, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 septembre 2023)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1513 du 14 septembre 2023 : Aaron fait un cadeau à Lisa

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.