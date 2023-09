Publicité





« 20h30 le dimanche » du 3 septembre 2023 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse





« 20h30 le dimanche » du 3 septembre 2023 : le sommaire

20h30 le dimanche prend la direction de Marseille et ses calanques. La Côte bleue, dont le nom fait référence à la couleur de l’eau, s’étire sur une trentaine de kilomètres à l’ouest de la cité phocéenne jusqu’à Martigues. Un pays de cocagne surmonté de collines sauvages et bordé de calanques, où se succèdent petits ports, plages et criques encadrées de pins.

Ce sont les terres de Fernandel, où l’on cultive un art de vivre aux accents légèrement surannés. Des cinéastes comme Marcel Pagnol et Robert Guédiguian l’ont choisie comme décor pour leurs films.

La terre, la mer et le « cabanon »

Nichés au fond des calanques de calcaire, les « cabanons » font partie du paysage. Ces anciennes cabanes de pêcheur sont devenues des lieux de villégiature ; on s’y retrouve en famille ou entre amis pour partager du bon temps, pratiquer « l’art de la vie à la marseillaise ».

Annie, Maurice et les autres font perdurer cet « esprit cabanon » hérité des congés payés. Dans les collines, une famille de bergers veille sur des chèvres dont le lait est prisé des plus fins gourmets marseillais.



Un reportage de Pierrick Morel, Steven Pailler et Vincent Martin.

