« Brooklyn Affairs » : le film inédit avec Bruce Willis ce soir sur France 3 (4 septembre 2023)

« Brooklyn Affairs », c’est le film inédit diffusé ce lundi 4 septembre 2023 sur France 3. Un film signé Edward Norton, avec Edward Norton lui-même, Bruce Willis, et Willem Dafoe dans les rôles principaux.





« Brooklyn Affairs » : l’histoire

New York dans les années 50. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York…

Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter l’homme le plus redoutable de la ville pour sauver l’honneur de son ami disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut…



Le film s’inspire de « Motherless Brooklyn » de Jonathan Lethem, lauréat du National Book Critics Circle Award en 1999.

Les interprètes

Avec : Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe, Ethan Suplee, Leslie Mann, Gugu Mbatha-Raw, Michael K. Williams et Alec Baldwin

VIDÉO Brooklyn Affairs, la bande-annonce

