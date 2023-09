Publicité





C dans l’air du 28 septembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 28 septembre 2023 : le sommaire

⚫ David Colon, historien, professeur à Sciences Po et spécialiste de la propagande, auteur de « La guerre de l’information », sera ce soir l’invité d’Axel de Tarlé dans #cdanslair.

La guerre d’aujourd’hui ne se déroule pas uniquement sur les champs de bataille. Le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine en est une illustration parfaite : il se joue aussi sur le terrain de l’information. Les opinions publiques mondiales sont au cœur de ce combat, où l’usage des réseaux sociaux fait des internautes de potentiels relais de l’un ou l’autre camp.

David Colon est historien, professeur à Sciences Po et spécialiste de la propagande. Il publie « La guerre de l’information : les Etats à la conquête de nos esprits » aux éditions Tallandier. Il reviendra sur cette nouvelle guerre numérique qui manipule, influence les États, les populations, les médias, depuis la guerre en Irak jusqu’à aujourd’hui.

⬛ Sites pour adultes : le rapport choc

Retour sur le rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), remis ce mercredi au gouvernement , qui dresse un effarant constat de la montée en puissance de la violence sur les plateformes qui diffusent des contenus pour adultes.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 28 septembre 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.